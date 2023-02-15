В частности, атаки осуществлялись на Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а также на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Об этом рассказал руководитель Офиса по противодействию рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик.

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Ограничения сохранили данные украинцев

По словам Виктора Дубовика, эти реестры, обеспечивающие право собственности граждан, являются ключевыми. Именно поэтому Министерство юстиции приняло решение полностью отключить эти реестры от общей сети, что обеспечило их автономное функционирование и сохранение всех данных на соответствующих серверах.

Благодаря этому с 24 февраля, когда этот доступ был прекращен, и до момента его постепенного восстановления никаким киберпреступникам не удалось добраться до сведений, содержащихся в этих реестрах.

К некоторым реестрам доступ все еще ограничен

На протяжении военного времени Офис противодействия рейдерству проводил работу по точечному закрытию юридических щелей. Ведь они могли быть использованы для совершения незаконных регистрационных действий.

В общем, ограничения на первом этапе были жесткими, когда разрешался лишь очень малый перечень регистрационных действий. На сегодняшний день разрешено проводить почти все регистрационные действия, но с определенными особенностями, которые обусловлены нашим военным историческим периодом,

– подчеркнул Виктор Дубовик.

По словам руководителя Офиса противодействия рейдерству, действуют ограничения относительно регистрационных действий, связанных с отчуждением долей в уставных капиталах на основании доверенностей, в частности, иностранных. Также действуют запреты на: