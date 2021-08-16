В Украине фиксируется рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции с начала года. По данным Государственной таможенной службы, украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат, на общую сумму в 7,55 млрд долларов (67% рост в годовом объеме) за 7 месяцев с начала года. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и прочее, также вырос почти на 29% и составил 660 млн долларов.

Несмотря на положительные результаты для отрасли в первом полугодии, металлурги не рассчитывают на сохранение растущей динамики производства до конца года.

По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение (производства – 24 канал)... Мы выйдем в плюс, но очень небольшой,

– прогнозирует президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он подчеркнул, что на мировых рынках уже заметно падение котировок на металлопродукцию и добавил, что со второй половины года следует ожидать охлаждения рынка вследствие увеличения предложения и снижения спроса.

По его словам, фундаментальных оснований для нового цикла роста цен нет. Поскольку резкий скачок был связан в основном с крупными вливаниями в экономику на фоне пандемии.

Аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун отметил, что максимальные цены на сталь (квадратная заготовка, слябы, ГКМ) были во второй половине мая, а затем наблюдалось снижение - как минимум на 15%. По его информации, цены на ЖРС также опустились примерно на 25% от июльских максимумов. Аналитик прогнозирует, что цены будут продолжать снижаться.

Снижение стоимости металлургического сырья на всех рынках и падение котировок на металлопрокат в Европе и Черноморском регионе фиксируют специалисты "Укрпромвнешэкспертиза". Также они считают, что именно низкий спрос будет подталкивать цены на металлопродукцию вниз в ближайшее время.