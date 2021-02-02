Канцлер Ангела Меркель заявила, что уже к концу лета 2021 года каждый желающий немец сможет получить вакцину от коронавируса. Вакцины должно хватить для всех 73 миллионов взрослых жителей Германии.

Источник: Укринформ

Кроме того, в стране проживают 9 миллионов детей. Об их вакцинации речь пока не идет. Специалисты на этом этапе не рекомендуют прививать детей от коронавируса.

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К концу лета, к концу 3-го квартала, сможем предложить каждому сделать прививку,

– отметила Меркель.

Кроме того, канцлер обратила внимание общественности, что Германия ни при каких обстоятельствах не будет принимать новые вакцины раньше, чем это сделает Евросоюз. По словам Меркель, это вопрос доверия.

Канцлер отметила, что вакцинация является выходом из пандемии.

В Германии по состоянию на начало февраля уже успели провакцинировать 2,3% населения.

Заметьте! С начала пандемии в Германии зафиксировали свыше 2,2 миллиона зараженных. Умерли более 57 тысяч инфицированных. Выздоровели – почти 2 миллиона человек.