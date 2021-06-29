Группа "Волга-Днепр" (крупнейший российский авиаперевозчик грузов) больше над Беларусью не летает. Значит, не будут капать Лукашенко деньги за пролет над страной.

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Что же случилось?

Как же так российская компания может поступить?

Ларчик открывается просто. Небо Беларуси под европейскими санкциями.

Головная компания группы "Волга-Днепр" зарегистрирована в Нидерландах, поэтому на группу влияют решения, принятые властями Евросоюза и Англии,

– говорит юрист Алексей Елтунов.

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Стой теперь, Лукашенко, задрав голову.

Смотри в пустеющее небо. Оттуда капает все меньше денег.

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