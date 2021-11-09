Утром 9 ноября в пророссийскую блогершу посетили сотрудники СБУ. Визит освещала сама Фаист на своей странице в фейсбуке.
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Выяснилось, что в СБУ обратился врач-инфекционист местной больницы. Он обвинил Фаист в циничных действиях, в частности:
- распространяет в соцсетях фейки о вакцинации,
- оскорбляет медиков, борющихся с COVID-19.
Кроме того, в информации, которую распространяла блогерша, выявили признаки манипуляций, представляющих угрозу общественно-политической деятельности и национальной безопасности Украины.
Поэтому оперативники пришли к Фаист, чтобы изъять технику, которую она использовала для трансляции своих фейков. Официальной информации о следственных действиях СБУ пока не поступало.
К поклоннице России пришли работники СБУ: смотрите видео
Что этому предшествовало
Елена Фаист известна тем, что во время митинга в Киеве, где собрались антивакцинаторы, заявила, что украинцы и россияне – один народ.
Мы – братья славяне! Единый народ! Это искусственная война, которой на самом деле нет,
– восклицала Фаист во время митинга.
Во время обыска и следственных действий правоохранители изъяли технику.