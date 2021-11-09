Утром 9 ноября в пророссийскую блогершу посетили сотрудники СБУ. Визит освещала сама Фаист на своей странице в фейсбуке.

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Выяснилось, что в СБУ обратился врач-инфекционист местной больницы. Он обвинил Фаист в циничных действиях, в частности:

распространяет в соцсетях фейки о вакцинации,

оскорбляет медиков, борющихся с COVID-19.

Кроме того, в информации, которую распространяла блогерша, выявили признаки манипуляций, представляющих угрозу общественно-политической деятельности и национальной безопасности Украины.

Поэтому оперативники пришли к Фаист, чтобы изъять технику, которую она использовала для трансляции своих фейков. Официальной информации о следственных действиях СБУ пока не поступало.

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Что этому предшествовало

Елена Фаист известна тем, что во время митинга в Киеве, где собрались антивакцинаторы, заявила, что украинцы и россияне – один народ.

Мы – братья славяне! Единый народ! Это искусственная война, которой на самом деле нет,

– восклицала Фаист во время митинга.

Во время обыска и следственных действий правоохранители изъяли технику.