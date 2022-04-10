Впечатляет, что нашли 90 ящиков боеприпасов к танкам. На месте работают специалисты соответствующих служб.

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Что именно нашли украинские военные

В городе Гостомель обнаружили 46 штук снарядов для РПГ, боеприпасы для танка – 90 ящиков, то есть 180 штук. Также 430 штук патронов 7,62 миллиметра и одну штуку 9-миллиметрового газового пистолета. Нашли и зажигательный заряд НБЛ-34 – 11 штук и 10 единиц пакетов дальнобойного заряда.

В городе Ирпень обнаружили патроны 7,62 миллиметра, из них 26 штук, магазин к СВД – 1 единица и одну гранату РГО с запалом, а также сигнальные ракеты НБЛ35 – 2 штуки.

В Буче нашли патроны 12,7 миллиметров – 70 штук. В Макарове обнаружили также 130 единиц патронов 7,62 миллиметра. В Бородянке нашли 40 штук 9-миллиметровых патронов.

Оккупанты оставили боеприпасы / Фото МВД

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