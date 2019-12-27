Кабинет министров передал на продажу 530 госкомпаний

Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

Интересно: Нацбанк за один день закупил рекордные 700 миллионов долларов: причины и детали

Премьер отметил, что за почти 4 месяца на приватизацию передали больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.

Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработную плату работникам. Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 миллиардов гривен,

– сообщил Гончарук.

Продажа этих 530 госкомпаний стартует в 2020 году через электронные аукционы в системе "Prozorro.Продажи".

Что надо знать о приватизации в Украине?

В целом Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает крупные и малые объекты. Среди уже переданных такие ппредприятия, как "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск "и другие.

О предпосылках приватизации госпредприятий