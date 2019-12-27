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      Кабинет министров передал на продажу 530 госкомпаний

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      Приватизация на 12 миллиардов – Кабмин передал 530 госкомпаний на продажу / Getty images

      Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен.

      Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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      Премьер отметил, что за почти 4 месяца на приватизацию передали больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.

      Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработную плату работникам. Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 миллиардов гривен,
      – сообщил Гончарук.

      Продажа этих 530 госкомпаний стартует в 2020 году через электронные аукционы в системе "Prozorro.Продажи".

      Что надо знать о приватизации в Украине?

      В целом Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. 

      Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает крупные и малые объекты. Среди уже переданных такие ппредприятия, как "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск "и другие.

      О предпосылках приватизации госпредприятий

      • Всего в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны.
      • 2 октября Верховная Рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации предприятий.
      • Впоследствии Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации. Согласно ей до 31 декабря планируется передать на приватизацию 500 госпредприятий.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Приватизация
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