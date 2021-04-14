Кабинет министров согласовал отставку Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации. Соответствующее решение приняли во время заседания 14 апреля.

Андрея Назаренко уволили по соглашению сторон. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в своем телеграм-канале.

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Увольнение Назаренко Андрея Валерьевича – с должности главы Кировоградской ОГА (по соглашению сторон),

– написал он.

Стоит отметить, что Кабмин согласовал назначение Назаренко главой ОГА в августе 2020 года. После этого президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Что известно о Назаренко: кратко