Правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА
Кабинет министров согласовал отставку Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации. Соответствующее решение приняли во время заседания 14 апреля.
Источник:Василий Мокан в телеграме
Андрея Назаренко уволили по соглашению сторон. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в своем телеграм-канале.
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Увольнение Назаренко Андрея Валерьевича – с должности главы Кировоградской ОГА (по соглашению сторон),
– написал он.
Стоит отметить, что Кабмин согласовал назначение Назаренко главой ОГА в августе 2020 года. После этого президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Что известно о Назаренко: кратко
- Ранее Назаренко работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал должность директора регионального центра по инвестициям и развитию.
- В 2012 году работал в должности начальника коммунального предприятия "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры".
- Одним из последних мест его работы также указано ООО "2-й имени Петровского сахарный завод".
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