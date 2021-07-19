Такую инициативу обсудили во время селекторного совещания с президентом Украины.
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Так Министерство здравоохранения предлагает, чтобы:
- все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции,
- ее можно прекратить на 7 день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.
О чем еще говорили на совещании
Согласно данным Минздрава, в Украине растут объемы вакцинации от COVID-19. Так, на прошлой неделе сделали 609 тысяч прививок от COVID-19, тогда как неделей ранее – 560 тысяч.
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На этой неделе в регионы Украины направят:
- 2 миллиона доз Moderna,
- 1 миллион доз CoronaVac,
- 300 тысяч доз Pfizer.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться в аэропортах и наземных пунктах пропуска.
В то же время в Украине впервые за несколько месяцев выросло число новых выявленных больных COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировали 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.