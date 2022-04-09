Это очень важное решение, которое было принято на заседании Кабмина, заявила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
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Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля,
– сказала Свириденко.
Сколько будет терять агрессор
Такое решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов долларов. Бюджет врага не получит эти деньги, а значит – не сможет направить их на войну.
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