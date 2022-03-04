Постановление Кабинета Министров будет опубликовано уже в ближайшее время. Об этом проинформировал министр юстиции Денис Малюська.

Важно Все страны Запада должны понять, что Путин может уничтожить мир

Прошу нотариусов и банковское сообщество обратить особое внимание на это постановление,

– призвал Малюська.

Кстати, этим постановлением правительство также наложило мораторий на выполнение обязательств перед лицами, связанными с Россией.

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