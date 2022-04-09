Соответствующее постановление правительство приняло 5 апреля 2022 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Определение основных понятий

Финансировать лагеря военнопленных будут за счет резервного фонда государственного бюджета.

Согласно Женевской конвенции, плен – это временное ограничение свободы человека, который подпадает под одну из категорий лиц, указанных в статье 4 Женевской конвенции, и который принимал участие в военных действиях, чтобы не допустить его к дальнейшему участию в таких действиях.

Участок для содержания военнопленных – отдельное изолированное помещение в исправительной колонии минимального уровня безопасности. Там общие условия содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в следственном изоляторе Государственной уголовно-исполнительной службы, предназначенное для временного пребывания военнопленных.

Лагерь для содержания военнопленных – это учреждение, которое образует Минюст, чтобы разместить и держать военнопленных в период действия на территории Украины военного положения. Срок охватывает военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Общие принципы содержания военнопленных

С военнопленными всегда ведут себя гуманно, не допуская насилия, репрессий, жестокого обращения и пыток, оскорбительного и унизительного отношения. Без запугивания и любопытства публики, осуждения и применения наказания без предварительного судебного решения.

Военнопленных нельзя физически калечить, проводить любые медицинские или научные эксперименты и прочее.

К военнопленным при любых обстоятельствах относятся с уважением к их личности и чести. С женщинами обращаются со всем уважением, обусловленным их полом, так же благосклонно, как и с мужчинами. К офицерам и военнопленным, которые приравнены к ним, относятся с уважением, должным их званию и возрасту. Военнопленные в полном объеме сохраняют свою гражданскую правоспособность, которой они пользовались до плена. Раненым и больным оказывают своевременную медицинскую помощь.

Правила обращения

Государство отвечает за обращение с военнопленными, которые находятся под его властью, а не отдельных лиц или воинских частей.

Военнопленные, за исключением офицеров, должны выполнять воинское приветствие ко всем офицерам держащего в плену государства и проявлять к ним внешние признаки уважения. Военнопленные офицеры обязаны выполнять воинское приветствие лишь к старшим по воинскому званию офицерам, но к начальнику лагеря воинское приветствие выполняется независимо от его звания. Можно носить награды, опознавательные знаки и шевроны.

Применение оружия против военнопленных, в частности против тех, которые бегут или пытаются, является чрезвычайной мерой. Этому всегда должны предшествовать предупреждения о намерении его применения.

Допрашивать военнопленных нужно понятным для них языком, без пыток и других принудительных мер.

Во время допроса каждый военнопленный обязан сообщить только свои фамилию, имя и отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер. Если этого нет, то другую равноценную информацию.

Кормить военнопленных в лагере должны по нормам, которые устанавливает постановление.

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