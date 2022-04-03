Об этом шла речь на совещании, которое под председательством президента Владимира Зеленского состоялось с экономическими блоками Кабинета министров и Офиса Президента.

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О подробностях сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Привлекаем собственные и партнерские средства. Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной,

– написал Тимошенко.

Среди рассматриваемых на совещании вопросов были также разработка путей диверсификации импорта горючего и защита энергетической инфраструктуры от российских бомбардировок.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что во время действия военного положения всем предприятиям предоставили возможность получения кредита до 60 миллионов гривен со ставкой 0%.

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