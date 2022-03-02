Распоряжение Кабмин издал 1 марта. Причина санкций ясна – война, которую Россия начала против Украины.
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Против кого хотят ввести санкции
- Путина,
- его пресс-секретаря Пескова,
- главы правительства РФ Мишустина,
- его первого заместителя Белоусова,
- заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева,
- министра внутренних дел Колокольцева,
- министра обороны Шойгу,
- министра иностранных дел Лаврова,
- министра финансов Антона Силуанова,
- министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,
- секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева,
- министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана,
- министра здравоохранения Михаила Мурашко,
- министра культуры Ольги Любимовой,
- министра образования Сергея Кравцова,
Что будут предусматривать санкции:
- блокировку активов,
- запрет экспортно-импортных операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений,
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины,
- прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок.
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств,
- применение других запретов на въезд в Украину.
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