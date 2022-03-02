Распоряжение Кабмин издал 1 марта. Причина санкций ясна – война, которую Россия начала против Украины.

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Против кого хотят ввести санкции

Путина,

его пресс-секретаря Пескова,

главы правительства РФ Мишустина,

его первого заместителя Белоусова,

заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева,

министра внутренних дел Колокольцева,

министра обороны Шойгу,

министра иностранных дел Лаврова,

министра финансов Антона Силуанова,

министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,

секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева,

министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана,

министра здравоохранения Михаила Мурашко,

министра культуры Ольги Любимовой,

министра образования Сергея Кравцова,

Что будут предусматривать санкции:

блокировку активов,

запрет экспортно-импортных операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений,

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины,

прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

запрет на осуществление публичных и оборонных закупок.

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств,

применение других запретов на въезд в Украину.

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