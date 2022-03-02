Распоряжение Кабмин издал 1 марта. Причина санкций ясна – война, которую Россия начала против Украины.

Читайте также Никаких ультиматумов, – украинская делегация о переговорах с Россией

Против кого хотят ввести санкции

  • Путина,
  • его пресс-секретаря Пескова,
  • главы правительства РФ Мишустина,
  • его первого заместителя Белоусова,
  • заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева,
  • министра внутренних дел Колокольцева,
  • министра обороны Шойгу,
  • министра иностранных дел Лаврова,
  • министра финансов Антона Силуанова,
  • министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,
  • секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева,
  • министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана,
  • министра здравоохранения Михаила Мурашко,
  • министра культуры Ольги Любимовой,
  • министра образования Сергея Кравцова,

Что будут предусматривать санкции:

  • блокировку активов,
  • запрет экспортно-импортных операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений,
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины,
  • прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
  • запрет на осуществление публичных и оборонных закупок.
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств,
  • применение других запретов на въезд в Украину.

ВСУ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!