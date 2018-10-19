Кабмин поднял цену на газ для украинцев

В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

Об этом во время заседания Кабинета министров Украины объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями добиться в результате этих переговоров,

– сообщил глава правительства.

Отмечается, что с 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров газа.

"Больше года мы вели переговоры с МВФ о том, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но не все в наших силах. С 2005 по 2013 год были накоплены большие долги в размере 50 миллиардов долларов. И сейчас пришло время возвращать эти долги", – объяснил решение Гройсман.

Засідання Уряду. Більше року ми вели перемовини з МВФ про те, щоб зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ. Але не все в наших силах. З 2005 по 2013 рік були накопичені великі борги в розмірі $50 млрд. І зараз настав час повертати ці борги. pic.twitter.com/8MUjAY2LRy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 жовтня 2018 р.

Также премьер добавил, что решение было непростым: переговоры по ценам на газ велись еще с июля.

Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить цену на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе,

– подчеркнул глава Кабмина.

В то же время Гройсман заверил, что все, кто будут нуждаться в поддержке государства в виде субсидии, получат ее.

Ми погодили підвищення ціни на газ з 1 листопада на 23,5%. Це непросто, але це менше за первинні вимоги на 60%, які нам висували. І ми захистимо кожну родину, якій важко буде сплачувати за тепло і світло. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 жовтня 2018 р.