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      Кабмин поднял цену на газ для украинцев

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      Кабмин поднял цены на газ для населения на 23,5%
      Кабмин поднял цены на газ для населения на 23,5% / Фото из открытых источников

      В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

      Об этом во время заседания Кабинета министров Украины объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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      Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями добиться в результате этих переговоров,
      – сообщил глава правительства.

      Отмечается, что с 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров газа.

      "Больше года мы вели переговоры с МВФ о том, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но не все в наших силах. С 2005 по 2013 год были накоплены большие долги в размере 50 миллиардов долларов. И сейчас пришло время возвращать эти долги", – объяснил решение Гройсман.

      Также премьер добавил, что решение было непростым: переговоры по ценам на газ велись еще с июля.

      Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить цену на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе,
      – подчеркнул глава Кабмина.

      В то же время Гройсман заверил, что все, кто будут нуждаться в поддержке государства в виде субсидии, получат ее.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Тарифы на газ Тарифы Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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