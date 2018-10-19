Кабмин поднял цену на газ для украинцев
В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров.
Об этом во время заседания Кабинета министров Украины объявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями добиться в результате этих переговоров,
– сообщил глава правительства.
Отмечается, что с 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров газа.
"Больше года мы вели переговоры с МВФ о том, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но не все в наших силах. С 2005 по 2013 год были накоплены большие долги в размере 50 миллиардов долларов. И сейчас пришло время возвращать эти долги", – объяснил решение Гройсман.
Также премьер добавил, что решение было непростым: переговоры по ценам на газ велись еще с июля.
Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить цену на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе,
– подчеркнул глава Кабмина.
В то же время Гройсман заверил, что все, кто будут нуждаться в поддержке государства в виде субсидии, получат ее.