Кабмин согласовал назначение главы Одесской ОГА: что о нем известно

Во время своего очередного заседания в среду, 9 октября, согласовали назначение председателя Одесской областной государственной администрации. Так, Кабмин поддержал назначение новым главой Одесской области киевского бизнесмена Максима Куцего.

О согласовании кандидатуры Куцего во время брифинга после заседания Кабмина заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Что известно про Максима Куцего

Максим Куцый – украинский бизнесмен и бывший работник МВД. В органах Министерства внутренних дел он работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. В 2018 году он основал 2 рекламных агентства – "Медийный пратнер" и "Цифровое партнерство".

Перечень кандидатов на пост главы Одесской ОГА, среди которых был и Максим Куцый, президент Владимир Зеленский опубликовал еще в июле 2019 года. Чуть позже именно Куцего называли главным претендентом на эту должность.

Согласно декларации, в собственности у семьи Максима Куцего есть две квартиры в Киеве площадью в 70 и 68 квадратных метров и земельный участок более гектара в Киевской области.

Кроме того, Куцый задекларировал два наручных "ролекса", общая стоимость которых составляет более 390 тысяч гривен.

Также в его собственности есть два автомобиля – Audi A4 Sline 2011 года выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 года. Первый обошелся ему в 470 тысяч гривен, а второй – в 558 тысяч.

В наличности Максим Куцый держит 180 тысяч долларов, а его жена, Вероника, еще 55 тысяч "вечнозеленых". На банковских счетах супругов есть еще 246 тысяч гривен и более 2 тысяч евро.

Пожалуй, самым интересным моментом декларации Максима Куцего является криптовалюта. Так, он владеет 290 биткоинами, стоимость которых равна 1 миллиону 120 тысячам евро, а также 11 тысячами "эфиров", которые стоят более полутора миллионов гривен.