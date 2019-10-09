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      Кабмин согласовал назначение главы Одесской ОГА: что о нем известно

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      Кабмин согласовал кандидатуру Максима Куцего на пост главы Одесской ОГА
      Кабмин согласовал кандидатуру Максима Куцего на пост главы Одесской ОГА / ua-rating.com

      Во время своего очередного заседания в среду, 9 октября, согласовали назначение председателя Одесской областной государственной администрации. Так, Кабмин поддержал назначение новым главой Одесской области киевского бизнесмена Максима Куцего.

      О согласовании кандидатуры Куцего во время брифинга после заседания Кабмина заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Что известно про Максима Куцего

      Максим Куцый – украинский бизнесмен и бывший работник МВД. В органах Министерства внутренних дел он работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

      Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. В 2018 году он основал 2 рекламных агентства – "Медийный пратнер" и "Цифровое партнерство".

      Перечень кандидатов на пост главы Одесской ОГА, среди которых был и Максим Куцый, президент Владимир Зеленский опубликовал еще в июле 2019 года. Чуть позже именно Куцего называли главным претендентом на эту должность.

      Декларация Максима Куцего

      Согласно декларации, в собственности у семьи Максима Куцего есть две квартиры в Киеве площадью в 70 и 68 квадратных метров и земельный участок более гектара в Киевской области.

      Кроме того, Куцый задекларировал два наручных "ролекса", общая стоимость которых составляет более 390 тысяч гривен.

      Также в его собственности есть два автомобиля – Audi A4 Sline 2011 года выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 года. Первый обошелся ему в 470 тысяч гривен, а второй – в 558 тысяч.

      В наличности Максим Куцый держит 180 тысяч долларов, а его жена, Вероника, еще 55 тысяч "вечнозеленых". На банковских счетах супругов есть еще 246 тысяч гривен и более 2 тысяч евро.

      Пожалуй, самым интересным моментом декларации Максима Куцего является криптовалюта. Так, он владеет 290 биткоинами, стоимость которых равна 1 миллиону 120 тысячам евро, а также 11 тысячами "эфиров", которые стоят более полутора миллионов гривен.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Алексей Гончарук Новости Одессы Кабинет Министров Украины
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