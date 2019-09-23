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      Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем главы ОП: что о ней известно

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      Юлия Ковалив
      Юлия Ковалив / interfax.com.ua

      Бывшая заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив получила должность заместителя главы Офиса Президента Украины.

      Соответствующий указ от 20 сентября 2019 года размещен на сайте главы государства.

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      Что известно о Юлии Ковалив?

      34-летняя Юлия Ковалив родом из Ивано-Франковска. Училась в Киево-Могилянской академии на факультете экономических наук. В период с 2007 по 2010 годы осуществляла координационное управление украинскими газораспределительными предприятиями.

      Впоследствии координировала центр по внедрению экономических реформ. Также принимала участие в разработке новых принципов рынка электрической энергии и выступала за его либерализацию.

      В декабре 2014 года бывший президент Петр Порошенко назначил Юлию Ковалив временно исполняющим обязанности председателя Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ). Уже через год Кузнецов стала первой заместительницей экс-министра Абромавичуса в Минэкономразвития. В феврале 2016 года после скандала с вмешательством главы фракции БПП Кононенко в работу министерства, Ковалив вместе с Абромавичусом подали в отставку.

      С 2016 года по 2017 год Кузнецов находилась в составе наблюдательного совета Нафтогаза. С января 2017 года – глава Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

      В своей декларации Кузнецов указала четыре квартиры в Киеве, участок в Ивано-Франковской области, ювелирные украшения, часы, картины и даже акустические колонки. Также в документе указаны два автомобиля TOYOTA CAMRY 2012 выпуска и Lexus GS 350 2012 выпуска.

      Юлия Ковалив замужем за Яремой Ковалив, который с 2015 по август 2017 год работал председателем Госагентства рыбного хозяйства.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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