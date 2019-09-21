Как новая власть подчищает ряды предшественников: назначения Зеленского

Избранная власть и дальше подчищает ряды предшественников. Ведомство за ведомством, структура за структурой – всюду продолжают появляться новые лица. Областных глав администраций, СБУ, милиции уже также точечно поменяли. И это дело еще не дошло до местных выборов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на следующей неделе намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра. Поскольку считает, что там полностью прогнила система и работают исключительно коррупционеры.

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До этого последнее громкое обновление постигло центральную избирательную комиссию. У президента Зеленского заявили, что комиссия плохо работает и является политически ангажированной.

Я видел, что Центральная избирательная комиссия является предвзятой в своих решениях. Я хочу, чтобы у нас была центральная избирательная комиссия, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения с другой стороны,

– пояснил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Кроме этого Зеленский сменил главу СБУ в Черкасской области назначил нового главу внешней разведки, сменил главу Винницкой ОГА. Также имеет перспективу обновить кадры и прокуратура. На днях депутаты приняли закон о ее реформе. Даже название изменят. Теперь всех из Генеральной прокуратуры должны уволить и взять или не взять на работу в Офис Генерального прокурора. Вот такой законный способ профильтровать кадры.



Владимир Зеленский

"Как их обратно взять? Объявляется аттестация. Так в свое время было с нацполицией, с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой", – рассказал политолог Валерий Клочок.

Но интересно будет посмотреть через год действительно ли придут в Генеральную прокуратуру такие же Рябошапки, которые будут разбираться в юриспруденции, но не были членами этой прокурорской системы, – политолог Александр Солонтай.

Аппетиты к обновлению органов и структур имеет каждая власть. Проблема в том, что новых кадров никак не связанных с работой предшественников неоткуда брать. "У нас даже сейчас, когда Зеленский решил это реализовать в парламенте, то пришлось брать не очень качественный материал", – добавил политолог Александр Солонтай.

Следует ожидать обновления практически всех органов исполнительной власти, говорили эксперты. "Например, еще и агентство по предотвращению коррупции, которая имеет довольно скандальную историю. Начиная еще с госпожи Курчак, а также ГБР", – политолог Валерий Клочок.

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Также, нельзя забывать о местных выборах, которые запланированы через год. Именно тогда и состоится финальная стадия полной перезагрузки власти.



Назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала