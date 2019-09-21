Як нова влада підчищає ряди попередників: призначення Зеленського

Обрана влада і далі підчищає ряди попередників. Відомство за відомством, структура за структурою – усюди продовжують з'являтись нові обличчя. Обласних голів адміністрацій, СБУ, поліції вже також точково поміняли. І це справа ще не дійшла до місцевих виборів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на наступному тижні мають намір повністю змінити керівництво державного земельного кадастру. Адже вважає, що там повністю прогнила система і працюють виключно корупціонери.

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До цього останнє голосне оновлення спіткало центральну виборчу комісію. У президента Зеленського заявили, що комісія погано працює і є політично заанґажованою.

Я бачив, що Центральна виборча комісія є упередженою в своїх рішеннях. Я хочу, щоб у нас була центральна виборча комісія, а не виконавча, яка виконує чиїсь доручення з іншої сторони,

– пояснив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Окрім цього Зеленський змінив голову СБУ в Черкаській області, призначив нового главу зовнішньої розвідки, змінив голову Вінницької ОДА. Також має перспективу оновити кадри і прокуратура. Днями депутати ухвалили закон про її реформу. Навіть назву змінять. Тепер всіх з Генеральної прокуратури мають звільнити і взяти або не взяти на роботу в Офіс Генерального прокурора. От такий законний спосіб профільтрувати кадри.



Володимир Зеленський

"Як їх назад взяти? Оголошується атестація. Так свого часу було з нацполіцією, з державною митною службою, з державною податковою службою", – розповів політолог Валерій Клочок.

Але цікаво буде подивитись через рік чи дійсно прийдуть у Генеральну прокуратуру такі ж самі Рябошапки, які будуть розбиратися у юриспруденції, але не були членами цієї прокурорської системи, – політолог Олександр Солонтай.

Апетити до оновлення органів і структур має кожна влада. Проблема у тому, що нових кадрів ніяк не пов'язаних з роботою попередників нема звідки брати. "У нас навіть зараз, коли Зеленський вирішив це реалізувати у парламенті, то прийшлося брати не дуже якісний матеріал", – додав політолог Олександр Солонтай.

Слід очікувати оновлення фактично всіх органів виконавчої влади, казали експерти. "Наприклад, ще і агенція з запобігання корупції, яка має доволі скандальну історію. розпочинаючи ще з пані Курчак, а також ДБР", – політолог Валерій Клочок.

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Також, не можна забувати про місцеві вибори, які заплановані через рік. Саме тоді і відбудеться фінальна стадія повного перезавантаження влади.



Призначення Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу