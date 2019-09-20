Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перевірку (верифікацію) державних соцвиплат. Йдеться про пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії.

За законопроєкт №1231 проголосували 254 депутатів.

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Якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Якщо людина померла, а пенсію продовжують платити – це несправедливо,

– заявив під час представлення законопроекту його автор Данило Гетманцев.

Як і кого перевірятимуть?Під перевірку потраплять пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Інформація про них потрапить до єдиної системи. Матеріальне становище вивчатимуть, якщо людина отримує:



– пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

– грошову виплату з державного бюджету;

– грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.



У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. До того ж закон захищає зібрані дані. І якщо хтось її передасть, наприклад, кредитній організації для опрацювання потенційних клієнтів або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом.



Подібні реєстри існують у різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані одразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

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Перевірку планують реалізовувати в декілька етапів:

Перший етап проводитиме орган, до якого ви звернетеся за матеріальною виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Там приймуть заяву, візьмуть усі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію до єдиної бази й одразу ж отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тисяч гривень (придбали автомобіль), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте виплати з безробіття. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші припинили виплачувати.



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