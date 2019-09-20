Пенсии, субсидии и льготы проверят: у кого могут забрать выплаты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о проверке (верификации) государственных соцвыплат. Речь идет о пенсиях, пособиях, льготах, субсидиях, стипендиях.

За законопроект №1231 проголосовали 254 депутатов.

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Если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Если человек умер, а пенсию продолжают платить – это несправедливо,

– заявил во время представления законопроекта его автор Данил Гетманцев.

Как и кого будут проверять?Под проверку попадут пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Информация о них попадет в единую систему. Материальное положение будут изучать, если человек получает:



– пенсию, льготы, субсидии, стипендии;

– денежную выплату из государственного бюджета;

– денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.



В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. К тому же закон защищает собраны данные. И если кто-то их передаст, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.



Подобные реестры существуют в различных органах власти и сейчас. Например, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощи от государства. Это упростит процедуру проверки.

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Проверку планируют реализовывать в несколько этапов:

Первый этап будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управление социальной защиты. Там примут заявление, примут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и сразу же получат данные из нее.

Второй этап продлится до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен (приобрели автомобиль), эта информация попадет в реестр и вы избавитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может продолжаться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.



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