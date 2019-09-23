Зеленський призначив Юлію Ковалів заступником глави ОП: що про неї відомо

Колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів отримала посаду заступника глави Офісу Президента України.

Відповідний указ від 20 вересня 2019 року розміщено на сайті глави держави.

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Що відомо про Юлію Ковалів?

34-річна Юлія Ковалів родом з Івано-Франківська. Навчалася у Києво-Могилянській академії на факультеті економічних наук. В період з 2007 по 2010 роки здійснювала координаційне управління українськими газорозподільними підприємствами.



Згодом координувала центр з впровадження економічних реформ. Також брала участь у розробці нових принципів ринку електричної енергії і виступала за його лібералізацію.



В грудні 2014 року колишній президент Петро Порошенко призначив Юлію Ковалів тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Вже через рік Ковалів стала першою заступницею ексміністра Абромавічуса в Мінекономрозвитку. У лютому 2016 року після скандалу із втручанням глави фракції БПП Кононенка у роботу міністерства, Ковалів разом з Абромавічусом подали у відставку.



З 2016 року по 2017 рік Ковалів перебувала у складі наглядової ради Нафтогазу. З січня 2017 року – голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України.



У своїй декларації Ковалів вказала чотири квартири в Києві, ділянку в Івано-Франківській області, ювелірні прикраси, годинник, картини і навіть акустичні колонки. Також в документі вказані два автомобілі TOYOTA CAMRY 2012 випуску і Lexus GS 350 2012 випуску.



Юлія Ковалів одружена з Яремою Ковалівим, який з 2015 по серпень 2017 рік працював головою Держагентства рибного господарства.

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