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      Кабмин возобновил грузовое сообщение через Раву-Русскую и Скадовск

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      Скадовский морской порт возобновит свою работу
      Скадовский морской порт возобновит свою работу / investinkherson.gov.ua

      Кабинет Министров Украины 6 мая провел свое очередное заседание. Во время него было одобрено возобновление грузового сообщения через пункт-пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской порт".

      Решение было принято 6 мая во время заседания Кабинета Министров Украины, сообщает 24 канал.

      Интересно В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

      В объяснительной записке указано, что целью частичного восстановления работы этих пунктов является не допущение разрыва важных логистических цепей.

      Это решение должно предотвратить создание препятствий для международной торговли, связанных с ограничением пунктов пропуска через границу.

      Инициатором проекта этого постановления выступило Министрство инфраструктуры Украины.

      Пункт пропуска "Рава-Русская": карта

      Пункт пропуска "Скадовский морской порт: карта

      кордон, де перетнутиКакие пункты пропуска работают на украинской границе / Инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Херсона Новости Львова Новости Украины Новости политики
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