Кабмин возобновил грузовое сообщение через Раву-Русскую и Скадовск

Кабинет Министров Украины 6 мая провел свое очередное заседание. Во время него было одобрено возобновление грузового сообщения через пункт-пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской порт".

Решение было принято 6 мая во время заседания Кабинета Министров Украины, сообщает 24 канал. Интересно В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта В объяснительной записке указано, что целью частичного восстановления работы этих пунктов является не допущение разрыва важных логистических цепей. Это решение должно предотвратить создание препятствий для международной торговли, связанных с ограничением пунктов пропуска через границу. Инициатором проекта этого постановления выступило Министрство инфраструктуры Украины. Пункт пропуска "Рава-Русская": карта Пункт пропуска "Скадовский морской порт: карта Какие пункты пропуска работают на украинской границе / Инфографика 24 канала