13:36
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

      - Читати новину українською
      В Украине будут работать только 19 пунктов пропуска на границе / Иллюстративное фото

      С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве.

      Так, изменения внесены в распоряжение Кабинета Министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения". Об этом информируют в пресс-центре Госпогранслужбы.

      Обратите внимание 9 тысяч граждан вернулись в Украину за минувшие сутки

      С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение. С учетом всех ограничений с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу собственным автотранспортом,
      – отмечают пограничники.

      Внимание! Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет. Впрочем, исключения в отношении ограничительных мер могут принимать в отношении рейсов, которые проводят эвакуацию украинцев из-за рубежа.

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:

      • Ягодин;
      • Краковец;
      • Ужгород;
      • Тиса;
      • Дьяково;
      • Порубное;
      • Паланка – Маяки – Удобное;
      • Староказачье;
      • Рени;
      • Могилев-Подольский;
      • Гоптовка;
      • Юнаковка;
      • Бачевск;
      • Сеньковка;
      • Меловое;
      • Новые Яриловичи
      • Славутич;
      • Выступовичи;
      • Доманово.


      Автомобильные пункты пропуска на границе, которые продолжат действовать / Карта Госпогранслужбы

      Какие ограничения на границе были введены ранее? С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украину запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было попасть на собственном автотранспорте или пешком.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Госпогранслужба
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 17963
      сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
      Новини України 23542
      сегодня , 08:00 Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине
      Новини України 7146
      сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
      Традиції 33326
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112067
      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 11560
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 9207
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 217552
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:00 Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишет
      Михайло Дубинянський
      Залиште відгук