В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве.
Так, изменения внесены в распоряжение Кабинета Министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения". Об этом информируют в пресс-центре Госпогранслужбы.
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С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение. С учетом всех ограничений с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу собственным автотранспортом,
– отмечают пограничники.
Внимание! Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет. Впрочем, исключения в отношении ограничительных мер могут принимать в отношении рейсов, которые проводят эвакуацию украинцев из-за рубежа.
Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:
- Ягодин;
- Краковец;
- Ужгород;
- Тиса;
- Дьяково;
- Порубное;
- Паланка – Маяки – Удобное;
- Староказачье;
- Рени;
- Могилев-Подольский;
- Гоптовка;
- Юнаковка;
- Бачевск;
- Сеньковка;
- Меловое;
- Новые Яриловичи
- Славутич;
- Выступовичи;
- Доманово.
Автомобильные пункты пропуска на границе, которые продолжат действовать / Карта Госпогранслужбы
Какие ограничения на границе были введены ранее? С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украину запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было попасть на собственном автотранспорте или пешком.
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