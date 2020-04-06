В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве.

Так, изменения внесены в распоряжение Кабинета Министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения". Об этом информируют в пресс-центре Госпогранслужбы.

Обратите внимание 9 тысяч граждан вернулись в Украину за минувшие сутки

С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение. С учетом всех ограничений с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу собственным автотранспортом,

– отмечают пограничники.

Внимание! Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет. Впрочем, исключения в отношении ограничительных мер могут принимать в отношении рейсов, которые проводят эвакуацию украинцев из-за рубежа.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:

Ягодин;

Краковец;

Ужгород;

Тиса;

Дьяково;

Порубное;

Паланка – Маяки – Удобное;

Староказачье;

Рени;

Могилев-Подольский;

Гоптовка;

Юнаковка;

Бачевск;

Сеньковка;

Меловое;

Новые Яриловичи

Славутич;

Выступовичи;

Доманово.



Автомобильные пункты пропуска на границе, которые продолжат действовать / Карта Госпогранслужбы

Какие ограничения на границе были введены ранее? С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украину запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было попасть на собственном автотранспорте или пешком.