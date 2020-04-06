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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

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      В Україні працюватимуть лише 19 пунктів пропуску на кордоні / Ілюстративне фото

      Від 7 квітня державний кордон можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Відповідні обмеження на кордоні ініціювали в уряді.

      Так, зміни внесені до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". Про це інформують у пресцентрі Держприкордонслужби.

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      З 00:00 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинять пішохідне сполучення. З врахуванням усіх обмежень від 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон власним автотранспортом,
      – зауважують прикордонники.

      Увага! Жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. Втім, виключення щодо обмежувальних заходів можуть приймати щодо рейсів, які проводять евакуацію українців з-за кордону.

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні будуть діяти:

      1. "Ягодин";
      2. "Краківець";
      3. "Ужгород";
      4. "Тиса";
      5. "Дякове";
      6. "Порубне";
      7. "Паланка – Маяки – Удобне";
      8. "Старокозаче";
      9. "Рені";
      10. "Могилів – Подільський";
      11. "Гоптівка";
      12. "Юнаківка";
      13. "Бачівськ";
      14. "Сеньківка";
      15. "Мілове";
      16. "Нові Яриловичі";
      17. "Славутич";
      18. "Виступовичі";
      19. "Доманове".


      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Карта Держприкордонслужби

      Які обмеження на кордоні були введені раніше? З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Новини політики
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