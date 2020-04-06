В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Від 7 квітня державний кордон можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Відповідні обмеження на кордоні ініціювали в уряді.
Так, зміни внесені до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". Про це інформують у пресцентрі Держприкордонслужби.
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З 00:00 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинять пішохідне сполучення. З врахуванням усіх обмежень від 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон власним автотранспортом,
– зауважують прикордонники.
Увага! Жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. Втім, виключення щодо обмежувальних заходів можуть приймати щодо рейсів, які проводять евакуацію українців з-за кордону.
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні будуть діяти:
- "Ягодин";
- "Краківець";
- "Ужгород";
- "Тиса";
- "Дякове";
- "Порубне";
- "Паланка – Маяки – Удобне";
- "Старокозаче";
- "Рені";
- "Могилів – Подільський";
- "Гоптівка";
- "Юнаківка";
- "Бачівськ";
- "Сеньківка";
- "Мілове";
- "Нові Яриловичі";
- "Славутич";
- "Виступовичі";
- "Доманове".
Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Карта Держприкордонслужби
Які обмеження на кордоні були введені раніше? З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.
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