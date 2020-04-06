В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

Від 7 квітня державний кордон можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Відповідні обмеження на кордоні ініціювали в уряді.

Так, зміни внесені до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". Про це інформують у пресцентрі Держприкордонслужби.

Зверніть увагу 9 тисяч громадян повернулись в Україну за минулу добу

З 00:00 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинять пішохідне сполучення. З врахуванням усіх обмежень від 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон власним автотранспортом,

– зауважують прикордонники.

Увага! Жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. Втім, виключення щодо обмежувальних заходів можуть приймати щодо рейсів, які проводять евакуацію українців з-за кордону.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні будуть діяти:

"Ягодин"; "Краківець"; "Ужгород"; "Тиса"; "Дякове"; "Порубне"; "Паланка – Маяки – Удобне"; "Старокозаче"; "Рені"; "Могилів – Подільський"; "Гоптівка"; "Юнаківка"; "Бачівськ"; "Сеньківка"; "Мілове"; "Нові Яриловичі"; "Славутич"; "Виступовичі"; "Доманове".



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Карта Держприкордонслужби

Які обмеження на кордоні були введені раніше? З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.