Перетнути кордон можна тільки автомобілем: скільки пасажирів може взяти водій

Від 7 квітня перетнути державний кордон можна лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Прикордонники при цьому зауважують: водії автомобілів можуть брати з собою пасажирів, аби разом перетинати кордон з Україною.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк.

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Можна брати пасажирів. Якщо їде один чоловік і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і буде перетинати кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо,

– зауважив він.

Річ у тому, що усі пішохідні переходи на кордоні з 7 квітня будуть закриті. До слова, до 27 березня (поки Україна повністю не обмежила пасажирські перевезення на кордоні) рятувальники та влада на місцях виділяли автобуси для перевезення українців, що намагалися перетнути кордон пішки.

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Які обмеження на кордоні були введені раніше?З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.