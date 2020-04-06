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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пересечь границу можно только на автомобиле: сколько пассажиров может взять водитель

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      Сколько пассажиров может взять с собой водитель при пересечении границы / Иллюстративное фото (24 канал)

      С 7 апреля пересечь границу можно только автотранспортом и лишь в 19 пунктах пропуска. Пограничники при этом отмечают: водители автомобилей могут брать с собой пассажиров, чтобы вместе пересекать границу с Украиной.

      Об этом во время брифинга сообщил начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк.

      Обратите внимание В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

      Можно брать пассажиров. Если едет один человек и возьмет с собой двух или трех пассажиров и будет пересекать границу Украины, никаких проблем мы в этом не видим,
      – отметил он.

      Дело в том, что все пешеходные переходы на границе с 7 апреля будут закрыты. К слову, до 27 марта (пока Украина полностью не ограничила пассажирские перевозки на границе) спасатели и власти на местах выделяли автобусы для перевозки украинцев, которые пытались пересечь границу пешком.

      В Госпогранслужбе рассказали о новых ограничениях на границе: видео


      Какие пункты пропуска будут работать в Украине / Карта от Госпогранслужбы

      Какие ограничения на границе были введены ранее?
      С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире, и введением в связи с этим карантинных мероприятий, в Украину запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было въехать на собственном автотранспорте или пешком.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Госпогранслужба
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