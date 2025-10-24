Россия впервые ударила по Одесской области 3 КАБами: стали известны последствия атаки

Днем 24 октября оккупанты впервые нанесли удар по Одесской области управляемыми авиабомбами. Враг нацелился на гражданскую инфраструктуру региона.

Противник сбросил с самолета Су-34 3 авиабомбы с повышенной дальностью поражения, передает 24 Канал со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Что известно об авиационном ударе по Одесской области?

Силы противовоздушной обороны юга Украины сбили 2 авиабомбы. Еще одна упала на открытом участке местности, не вызвав последствий.

Напомним, что около 13:30 в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы перед этим предупредили, что КАБ в акватории Черного моря направляется курсом на Южное/Очаков.

Позже глава ОВА Олег Кипер прокомментировал российскую атаку. Он отметил, что захватчики впервые применили КАБы по мирной Одесской области. Чиновник отметил, что это новая серьезная угроза для региона.

По его словам, ПВО успешно отработала по целям врага над Одесской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, что 16 октября противник впервые использовал КАБы по Николаеву.

18 октября оккупанты впервые за время войны ударили реактивным КАБом по городу Лозовая, повредив 11 домов и ранив 6 человек. КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины и пролетел примерно 130 километров.

20 октября управляемые авиабомбы впервые долетели до Полтавской области.

В ГУР рассказали, что Россия выходит на серийное производство авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые имеют дальность до 200 километров.

Каковы последствия последних воздушных атак России на Украину?