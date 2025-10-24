Росія вперше вдарила по Одещині 3 КАБами: стали відомі наслідки атаки

Вдень 24 жовтня окупанти вперше завдали удару по Одещині керованими авіабомбами. Ворог націлився на цивільну інфраструктуру регіону.

Противник скинув з літака Су-34 3 авіабомби з підвищеною дальністю ураження, передає 24 Канал із посиланням на повітряне командування "Південь".

Дивіться також "Гром-Е1", що атакує вже на 200 кілометрів: що за гібрид КАБа і ракети, якими Росія гатить по містах

Що відомо про авіаційний удар по Одещині?

Сили протиповітряної оборони півдня України збили 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, не спричинивши наслідків.

Нагадаємо, що близько 13:30 в Одеській області прогриміли вибухи. Повітряні сили перед цим попередили, що КАБ в акваторії Чорного моря прямує курсом на Південне / Очаків.

Пізніше очільник ОВА Олег Кіпер прокоментував російську атаку. Він зазначив, що загарбники вперше застосували КАБи по мирній Одещині. Чиновник зауважив, що це нова серйозна загроза для регіону.

За його словами, ППО успішно відпрацювала по цілях ворога над Одещиною. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, що 16 жовтня противник вперше використав КАБи по Миколаєву.

18 жовтня окупанти вперше за час війни вдарили реактивним КАБом по місту Лозова, пошкодивши 11 будинків та поранивши 6 осіб. КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України і пролетів приблизно 130 кілометрів.

20 жовтня керовані авіабомби вперше долетіли до Полтавської області.

У ГУР розповіли, що Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), які мають дальність до 200 кілометрів.

Які наслідки останніх повітряних атак Росії на Україну?