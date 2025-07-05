Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Ситуация с воздухом в Киевской области

В Киевской областной военной администрации опубликовали актуальную информацию о воздухе на Киевщине. По состоянию на утро 5 июля он является чистым и безопасным.

Результаты мониторинга свидетельствуют: никаких превышений допустимых норм химических или биологических веществ в воздухе не обнаружено,

– написали в администрации.

Уровень гамма-излучения также в пределах естественного фона. "Поэтому дышите полной грудью", – обратились к жителям Киевщины.

Известно, что наблюдение продолжается круглосуточно на 15 пунктах в городах Бровары, Белая Церковь, Переяслав, Ирпень, Вишневое, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Вышгород, Борисполь, Иванков, поселке Большая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района.

Пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Васильков находится на техническом обслуживании.