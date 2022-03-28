Пресс-служба Оператора ГТС рассказала, что некоторые кадры из фильмов стали реальностью. Раньше только на экране можно было увидеть, как врач по телефону рассказывает прохожему, как подручными средствами спасти жизнь человеку. Или – как по рации сапер рассказывает полицейскому об обезвреживании бомбы.

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Однако теперь храбрым специалистам Оператора ГТС Украины уже неоднократно приходилось "под диктовку" коллег овладевать новыми навыками работы. Более того, это происходило под обстрелами.

Один из таких случаев произошел 13 марта. В населенных пунктах на Днепропетровщине из-за активных боевых действий повредили распределительные сети ПАО "Днепропетровскгаз".

Из-за обстрела аварийная бригада облгаза не могла выехать для локализации и устранения разгерметизации. Тогда на помощь пришел сотрудник ОГТСУ – оператор ГРС Андреевка Александр Н.

Координируя свои действия с работниками ПАО "Днепропетровскгаз", он произвел перестановку запорной арматуры в распределительных сетях. Это обеспечило локализацию аварийной разгерметизации и сохранило газоснабжение части домов,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Оператора ГТС Украины поблагодарила Александра за неравнодушие и готовность помогать людям. Распределительный газопровод удалось отремонтировать на следующий день.