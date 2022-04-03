В "Азове" напомнили, что потери Мариуполя до сих пор неизвестны из-за того, что город заблокировали оккупанты. Ситуацию в Мариуполе называют гораздо худшей.
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Ситуация в Мариуполе критическая
Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич заявил, что в Мариуполе до сих пор находятся 200 тысяч мирных жителей. Они все сейчас или в бомбоубежищах, или под завалами под постоянными обстрелами россиян.
Кротевич подчеркнул, что у людей нет пищи и воды. Возможности привезти продукты тоже нет, а в городе идут бои. Начальник штаба назвал действия оккупантов геноцидом.
Ужасающие кадры из Ирпеня, Гостомеля, Бучи... Замордованные, убитые оккупантами гражданские в братских могилах, со связанными руками на улицах. Да еще неизвестны потери Мариуполя, который до сих пор заблокирован российскими войсками и без связи,
– подчеркнули в "Азове".
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