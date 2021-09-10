Также сотрудники службы сняли серию интервью – о том, какими были события того страшного дня.

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Фото делали сотрудники Секретной службы

На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни.

Смотрите фото из твитера U.S. Secret Service:

Смотрите видео с воспоминаниями бывших и действующих сотрудников Секретной службы США:

Байден снял гриф "секретно" с документов о 11 сентября

Отметим, что 4 сентября президент Джо Байден приказал снять гриф "секретно" с части документов по теракту 11 сентября 2001 года. На этот шаг главу Белого дома подтолкнули семьи жертв атаки в Нью-Йорке, которые хотят знать правду. Письмо к Байдену подписали 3,5 тысячи человек.

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