Также сотрудники службы сняли серию интервью – о том, какими были события того страшного дня.
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Фото делали сотрудники Секретной службы
На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни.
Смотрите фото из твитера U.S. Secret Service:
Смотрите видео с воспоминаниями бывших и действующих сотрудников Секретной службы США:
Байден снял гриф "секретно" с документов о 11 сентября
Отметим, что 4 сентября президент Джо Байден приказал снять гриф "секретно" с части документов по теракту 11 сентября 2001 года. На этот шаг главу Белого дома подтолкнули семьи жертв атаки в Нью-Йорке, которые хотят знать правду. Письмо к Байдену подписали 3,5 тысячи человек.
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Главное о теракте 11 сентября в США:
- Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines.
- Транспортные судна направили в башни-близнецы, которые принадлежали к комплексу Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
- Гигантские здания рухнули, похоронив под собой сотни людей.
- Жертвами теракта стали более 2900 человек, 6 тысяч были ранены.
- Террористы угнали еще два самолета, один из них атаковал здание Пентагона. Четвертый потерпел крушение в безлюдном поле в Пенсильвании благодаря пассажирам и команде авиалайнера.
- Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида".
- После этого США объявили войну терроризму и начали вторжение в Афганистан.