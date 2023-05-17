На этот раз Кадыров решил угрожать Киеву. Причем делает это он верхом на танке Т-72. Мол, это гораздо лучшая машина, чем эти ваши американские Abrams. Но такие заявления так называемого главы Чечни лишь курам на смех.
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Уже сто раз угрожает пойти на Киев
В 30-секундном ролике Кадыров, которым и близко не пахнет на передовой, катается на модернизированном Т-72. В своем телеграм-канале он кичится, что эта боевая машина – чуть ли не "Майбах" среди танков. Вот прямая речь:
"Усовершенствован, улучшен! С комфортом и удобством "Майбаха". Здесь даже есть камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если потребуется".
Кадыров снова угрожает пойти на Киев: смотрите видео
Понятное дело, что не обошлось без очередной жалкой попытки угрожать Киеву. Мол, на таком танке Кадыров пойдет на столицу. Ох, какой уже раз по счету этот шут угрожает напасть на Киев. Мы уже сбились со счета.
На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Abrams как орешки! Ждите!
– поделился влажной мечтой он.
Кадыров – типичный балабол
- Напомним, что в феврале Кадыров тоже рассыпался угрозами. Он кичился, что "возьмет" не только Киев, но и Одессу и Харьков. Более того, дойдет до Польши.
- Но все эти заявления – пустые, а сам Кадыров – пустое место. Это он ярко продемонстрировал, когда Пригожин угрожал вывести своих наемников из Бахмута. И хотя главарь кадыровцев готов был перебрать инициативу, своих бойцов он не отправил. В принципе, здесь нет ничего удивительного, ведь снимать тиктоки не получится.
- Не исключено, что своими идиотскими заявлениями Кадыров рассыпается по уважительной причине. По мнению главы ГУР МО Кирилла Буданова, у главаря кадыровцев серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на это, он еще и чрезмерно употребляет наркотические средства, которые вначале могли быть так называемым "допингом" для него.