На этот раз Кадыров решил угрожать Киеву. Причем делает это он верхом на танке Т-72. Мол, это гораздо лучшая машина, чем эти ваши американские Abrams. Но такие заявления так называемого главы Чечни лишь курам на смех.

Читайте также Соляр и Бурлаков потролили Кадырова за его историю с конем

Уже сто раз угрожает пойти на Киев

В 30-секундном ролике Кадыров, которым и близко не пахнет на передовой, катается на модернизированном Т-72. В своем телеграм-канале он кичится, что эта боевая машина – чуть ли не "Майбах" среди танков. Вот прямая речь:

"Усовершенствован, улучшен! С комфортом и удобством "Майбаха". Здесь даже есть камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если потребуется".

Кадыров снова угрожает пойти на Киев: смотрите видео

Понятное дело, что не обошлось без очередной жалкой попытки угрожать Киеву. Мол, на таком танке Кадыров пойдет на столицу. Ох, какой уже раз по счету этот шут угрожает напасть на Киев. Мы уже сбились со счета.

На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Abrams как орешки! Ждите!

– поделился влажной мечтой он.

Кадыров – типичный балабол