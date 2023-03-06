Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, Кремль действительно выделяет внушительные суммы для самой Чечни. Регион сильно "сидит" на этих деньгах.

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Действительно ли Путин боится Кадырова

Как объяснил Янгулбаев, в Кадырова нету никакой возможности влиять на Владимира Путина. Он не способен убить его или совершить покушение. Россия выделяет значительные деньги Чечне не из-за страха Путина перед Кадыровым.

Кадыров – это "создание" Путина. В психологическом смысле он его вырастил и стал для него "вторым отцом",

– отметил Янгулбаев.

Кремль выделяет много денег в Чечне, чтобы держать регион в руках Кадырова и его власти, а также в составе страны. Ведь отделение хотя бы одного субъекта от России повлечет за собой серьезные проблемы для режима. Тогда другие "республики" могут попытаться обрести независимость.

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Путин дает деньги, чтобы кормить местные власти и армию. Это держит Чечню в составе России. Конечно, и Кадырову достается. Это все больше идет на то, чтобы удерживать диктатуру и насилие в регионе. Но не из страха. Нет,

– заметил Янгулбаев.

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