Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что в Чечне устанавливается режим самодержавного правления. Сейчас Кадыров хочет еще больше укрепить свою власть.

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К чему готовится Кадыров

Вполне вероятно, что глава Чечни хотел бы установить в стране наследственную монархию. Уже сейчас его называют шахиншахом, что означает "царь царей". Такое название когда-то использовали в Иране, Афганистане, но оно абсолютно чуждо для Чечни, где не было единого правителя.

Сейчас он пытается максимально заполнить все должности своими родственниками, чтобы обеспечить прочность власти, чтобы рядом не было людей, которые могут предать,

– рассказал Яковенко.

В Чечне есть много врагов Кадырова, ведь многих он когда-то убил, похитил, кого-то приказал убить, забрать имущество. Поэтому ему нужно максимально окружить себя преданными и верными соратниками.

"Он очень надеется создать в Чечне режим наследственной монархии, когда власть передают по наследству. Собственно он сам получил власть после убийства отца. Это не доказано, но такая гипотеза озвучивалась и имеет все основания для существования", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.