Да, Кадыров выложил в своем телеграм-канале видео и написал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам воюют в Украине. Отметим, что ребятам по 14 – 16 лет, информирует 24 канал.

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Как "воюют" дети Кадырова

На видео подростки неумело обращаются с разными типами оружия, стоя в небольшом окопе, вырытом на поле. На фоне слышна активная перестрелка, но в кадре никого, кроме Чалаева и детей.

Кадыров же рассказывает настоящий боевик – мол, сыновья "помогли обеспечить огневое прикрытие наступавших бойцов", а затем стали искать членов ичкерийских батальонов, которые воюют на стороне Украины.

В сети насмехаются, такое ощущение, что "под колоночку на полигончике работают Тик ток воины". Действительно, можно предположить, что звуки стрельбы просто наложили монтажом.

Кадыров заявил, что его дети воюют на передовой: видео

Участие детей в боях – военное преступление

Кадыров 3 октября анонсировал отправление сыновей якобы "на самые сложные участки линии столкновения".

Напомним, Конвенция ООН о правах ребенка, которую Россия ратифицировала, запрещает участие детей младше 15 лет в боевых действиях. Международный уголовный суд считает это военным преступлением. Однако для страны-агрессора плевать на международные нормы и законы – обычное дело.

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