В частности, это касается и заявлений, что так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров вроде бы находится в Украине. Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что мы не боимся таких вбросов. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Он лишь заявил, что недолидер Чечни Кадыров – обычно последний довод в российской пропаганде.

Россия выбрасывает Кадырова как последний "довод королей", думая, что мы боимся его в Украине так же, как его боятся в России.

– заявил Арестович.

Однако он добавил, что Россия здесь промахнулась, как обычно. Поэтому подчеркнул, что там, где появляется Кадыров – там, значит, враг и проиграл. Это очень четкая зависимость.

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