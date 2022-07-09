Об этом для 24 канала рассказал Мамука Мамулашвили – основатель и командир Грузинского национального легиона. Он с 2014 стоит на защите суверенитета Украины.

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"Легион стал гораздо больше с 24 февраля. К нам приехало очень много добровольцев и сейчас легион является крупнейшей иностранной группировкой украинской армии", – сказал военный.

Кто воюет в легионе

По словам Мамулашвили, больше всего в легионе, конечно, грузин. На втором месте британцы, на третьем – американцы. Всего есть представители 32 стран.

"Легион в настоящее время входит в Сил Специальных операций и стоит на юго-востоке Украины практически по всей линии фронта. Нас достаточно, чтобы мы охватывали линию фронта", - отметил защитник.

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Что делают кадыровцы

Мамулашвили рассказал, что между россиянами и мобилизованными из псевдореспублика нет никакой ментальной разницы. Военный вспоминает, что он был уверен, что в российской армии подготовка гораздо лучше, а оказалось – практически такая же, как и у тех, кто пришел с оккупированных земель. Большой разницы в мотивации и профессионализме Мамулашвили не видел.

Что касается кадыровцев, то они просто пиарятся на этой войне. Они отстранены от русских войск. У кадыровцев свое направление – пиариться на средства смертей россиян и даже на средства своих. Люди, предавшие свою страну, способны абсолютно на все. Это предатели Кавказа и своего народа,

– сказал военный.

Обеспечение легиона

Для операций, проводимых Грузинским легионом, есть, как отметил Мамулашвили, абсолютно все. Однако он не может то же сказать обо всей армии, нуждающейся в тяжелой артиллерии.

россиян хотят мотивировать

К россиянам на фронт приезжают разные высокопоставленные должностные лица. Мамулашвили отметил, что это делают для промывания мозгов, потому что мотивации не хватает и солдат приходится подгонять. кремль присылает более или менее опытных генералов, которые должны пропагандировать войну. Объяснять, за что сегодня борется русский солдат.

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"Что касается принудительно мобилизованных из Донбасса, то они давно не хотят воевать. Их практически толкают на линию фронта. Но теперь приходится так толкать и российских солдат", - добавил военный.

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