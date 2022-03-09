По данным источников 24 канала в разведке, чеченские подразделения, постоянно хвастающиеся "сотнями захваченных городов" и тем, как "от них убегают националисты", не ожидали, что украинцы будут оказывать им серьезное сопротивление. После первых попыток продвинуться поближе к Киеву, захвата Гостомеля и Бучи, когда боевиков сожгли и уничтожили, решительность кадыровцев исчезла.

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Передовые подразделения террористических группировок переместились в тыл захватнических войск и занялись любимым делом – ограблениями и мародерством.

Убегали из Донецка очень быстро

Кадыровские отряды под Киевом действуют так же, как это было в свое время на Донетчине: записывают видео, в которых кичатся своей силой, и обещают наказывать врагов. Тогда отряды Кадырова участвовали в нескольких боях, после чего откатились за линию фронта и начали массово грабить дома состоятельных людей.

Кроме того, наемники отметились тем, что обстреливали из минометов мирных жителей и обвиняли во всем Украину. Делали они это для того, чтобы "местное население очнулось" и пошло на войну за российскую сторону.

Закончилось же участие кадыровцев в "маленькой победоносной войне" в 2014 году очень быстро. Где-то в октябре они стремглав убежали домой с караванами награбленного. Конечно, далеко не в полном составе, поскольку их значительно поубивали представители других банд.

Единственное же, чем запомнились подчиненные Кадырову изверги – ужасными военными преступлениями в отношении мирного населения и пленных. Кадыровцы издевались над людьми так, что плохо становилось даже профессиональным российским палачам.

Унижают россиян и не дают им мародерить

Получив по шее в Гостомеле и Ирпене, а также заметив украинских военных в Буче, кадыровцы очень быстро помчались по Варшавской трассе и "героически" захватили село Бабинцы. Само собой, кроме местных жителей, там никого не было. Наемники чеченского князька на передовой не появлялись почти неделю. Они только записывают видео, в которых кичатся своими вымышленными подвигами, показывают, как ездят среди украинских лесов, но фактически гоняют только по тылу.

Главной деятельностью кадыровцев в последние дни поездки временно неподконтрольными Киеву территориями для ограблений и запугивания. Кроме того, кадыровцы запрещают заниматься мародерством российским срочникам и многим контрактникам, мотивируя это тем, что "все заберут настоящие воины". К самим российским военным у "горцев" отношение крайне плохое. И это взаимно. Хотя бы потому, что кадыровцы живут в тепле, одетые в новенькую одежду, даже оснащены защитой слуха. Армейские подразделения не оснащены такими вещами, вынуждены жить в основном в технике и питаться остатками после своих командиров.

Кроме того, в разговорах между руководителями российских захватчиков постоянно раздаются фразы о том, что в случае какого-нибудь серьезного наступления кадыровцы убегут.