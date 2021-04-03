На "Большую реставрацию" подали уже немало заявок со всей Украины. Однако вопрос о количестве специалистов, которые могут заниматься реставрированием, сейчас актуален.

Экспертный совет будет прорабатывать соответствующие заявки и постепенно вводить определенные объекты в план реставрации. Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко.

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Он сообщил, что 80% объектов культурного наследия нуждаются в реставрации или ремонте. Это только начало работы, в восточноевропейских странах, где был этот опыт, соответствующий план выполняют уже годами, пояснил Ткаченко.

Какова ситуация со специалистами в сфере реставрации

По словам министра культуры Украины, специалисты по реставрации в стране есть, однако такая традиция в определенной степени прервана, ведь в соответствующих специалистах не было нужды.

Мы провели переговоры по восстановлению кафедр реставрации в архитектурных вузах,

– сообщил Александр Ткаченко.

Он отметил, что в министерстве разговаривали с итальянскими и французскими коллегами относительно приглашения специалистов, которые могли бы помогать в определенных видах реставрации.

"Относительно алгоритма – есть такая бюрократическая процедура. Если существует проектно-сметная документация – прежде всего в нее будут включать те объекты, которые подпадают под критерии значимости, дальнейшей способности иметь больше посетителей и могут входить в объекты ЮНЕСКО", – сказал Ткаченко.

Справка. В феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики анонсировало "Большую реставрацию", на реализацию которой в следующем году в бюджете заложено 2 миллиарда гривен.

Также он добавил, что другие объекты сейчас заказывают ПСД, чтобы их добавили во вторую очередь.

Полное интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео