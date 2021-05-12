Вчера государственные исполнители заблокировали все счета Укрзализныци. Сделано это было по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО "Украинская железная дорога" (УЗ) в пользу VR Global Partners, L.P. (VR).

Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что VR, которая связана с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, вопреки законодательству в феврале 2019 года выкупила долг УЗ у российского Проминвестбанка за 123,55 млн долларов.

Теперь VR надбавив пени и штрафы требует от госкорпорации уже 300 млн долларов.

Разрешение на эту сделку подписано замглавы НБУ Катериной Рожковой,

которая была гражданской женой председателя Проминвестбанка Андрея

Рожкова. Правоохранители увидели в этой сделке факт злоупотребления служебными полномочиями, нарушающими решение СНБО №126/2018 от 14.05.2018 "О применении и отмене персональных экономических и других ограничительных мерах". Однако Суд проигнорировал аргументы УЗ.

Стоит отметить, что из-за конфликта на востоке Украины, Укрзализныця понесла многомиллионные убытки, как непосредственно активов – сотен грузовых и пассажирских вагонов, так и доходов от пассажирских и грузовых перевозок из-за блокады восточного направления, которые так и не были возмещены. Учитывая, что железная дорога – это, в том числе, и вопрос национальной безопасности, то к долгам Укрзализныци должен быть особый государственный подход.

Ранее в расследовании интернет-издания "Обозреватель" обнародовались документы, согласно которым Катерина Рожкова разрешала продавать ПИБ долги УЗ вопреки санкциям. "Проиграет в этой схеме государство, которое вынуждено будет дотировать свое предприятие. А еще простые украинцы, которые пользуются услугами "Укрзализници". В случае выплаты такого огромного долга роста стоимости перевозок избежать не удастся", – отмечали авторы публикации.