Кайманский офшор заблокировал счета УЗ благодаря подписи замглавы НБУ Рожковой
Вчера государственные исполнители заблокировали все счета Укрзализныци. Сделано это было по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО "Украинская железная дорога" (УЗ) в пользу VR Global Partners, L.P. (VR).
Источник:"Обозреватель"
Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию, сообщает Интерфакс-Украина.
Напомним, что VR, которая связана с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, вопреки законодательству в феврале 2019 года выкупила долг УЗ у российского Проминвестбанка за 123,55 млн долларов.
Теперь VR надбавив пени и штрафы требует от госкорпорации уже 300 млн долларов.
Разрешение на эту сделку подписано замглавы НБУ Катериной Рожковой,
которая была гражданской женой председателя Проминвестбанка Андрея
Рожкова. Правоохранители увидели в этой сделке факт злоупотребления служебными полномочиями, нарушающими решение СНБО №126/2018 от 14.05.2018 "О применении и отмене персональных экономических и других ограничительных мерах". Однако Суд проигнорировал аргументы УЗ.
Стоит отметить, что из-за конфликта на востоке Украины, Укрзализныця понесла многомиллионные убытки, как непосредственно активов – сотен грузовых и пассажирских вагонов, так и доходов от пассажирских и грузовых перевозок из-за блокады восточного направления, которые так и не были возмещены. Учитывая, что железная дорога – это, в том числе, и вопрос национальной безопасности, то к долгам Укрзализныци должен быть особый государственный подход.
Ранее в расследовании интернет-издания "Обозреватель" обнародовались документы, согласно которым Катерина Рожкова разрешала продавать ПИБ долги УЗ вопреки санкциям. "Проиграет в этой схеме государство, которое вынуждено будет дотировать свое предприятие. А еще простые украинцы, которые пользуются услугами "Укрзализници". В случае выплаты такого огромного долга роста стоимости перевозок избежать не удастся", – отмечали авторы публикации.
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