Об этом пишет издание "Украинская правда", информирует 24 Канал. Подразделение 25-й бригады под руководством начальника ПВО, командира зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона Павла обеспечивает полный контроль над небом в зоне ответственности.

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Ранее противник активно использовал разведывательные и ударные беспилотники, однако украинский технодесант адаптировался и ответил асимметричными инновациями.

Мы провели анализ и разработку и нашли новые методы борьбы с разведывательными и ударными "крыльями". Перешли на БПЛА и FPV-перехватчики. Проблему устранили. Это технорешение стало настоящим прорывом,

– отмечает Павел.

Вместо зенитных ракет, которые сложно поставлять и которые значительно дороже, бригада перешла на более доступные и массовые FPV-системы. Это позволило повысить эффективность противодействия дронам в десять раз в течение года.

"Мы дошли до того, что полное противодействие по выявлению и уничтожению разведывательных "крыльев" выросло в 10 раз, если сравнивать апрель 2024 года против апреля 2025 года", – подчеркивает командир.

Сегодня в составе 25-й бригады, которую еще называют "технодесантом", действует отдельное подразделение FPV-перехватчиков. Для противодействия воздушным атакам также активно применяются мобильные группы со стрелковым и крупнокалиберным оружием и средства радиоэлектронной борьбы. На счету бригады – десятки сбитых "Орланов", "Суперкамов", "Молний" и других типов вражеских БПЛА.

Основная задача на ближайшее время – развитие систем, способных поражать воздушные цели на расстоянии более 8 километров, с которой как правило работает авиация противника.