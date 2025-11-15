Как будут отключать свет 16 ноября
В воскресенье, 16 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Графики будут действовать все сутки.
Ограничения коснутся большинства областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут отключать свет 16 ноября?
Причина введения ограничений энергопотребления – последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинские энергообъекты.
Время и объем применения ограничений следующие:
с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,
с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– просят энергетики.