Як відключатимуть світло 16 листопада
- 16 листопада в Україні знову відключатимуть світло через наслідки атак на енергооб'єкти.
- Обмеження діятимуть з 00:00 до 23:59 і торкнуться побутових та промислових споживачів.
У неділю, 16 листопада, в Україні знову відключатимуть світло. Графіки діятимуть усю добу.
Обмеження торкнуться більшості областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Як відключатимуть світло 16 листопада?
Причина запровадження обмежень енергоспоживання – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб'єкти.
Час і обсяг застосування обмежень такі:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.
Ситуація в енергетиці: останні новини
На вихідних 15 та 16 листопада в Україні обіцяли "більше світла" через покращення погоди.
У BBC, проаналізувавши ситуацію в енергетиці, вважають, що графіки відключень можуть бути до весни, а от газ не має зникнути.
Тим часом Росія продовжує енергетичний терор. 15 листопада окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівщини, що призвело до знеструмлення значної частини області.