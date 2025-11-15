Обмеження торкнуться більшості областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як відключатимуть світло 16 листопада?

Причина запровадження обмежень енергоспоживання – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень такі:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг для побутових споживачів,

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– просять енергетики.