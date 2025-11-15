Ограничения коснутся большинства областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут отключать свет 16 ноября?

Причина введения ограничений энергопотребления – последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинские энергообъекты.

Время и объем применения ограничений следующие:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– просят энергетики.