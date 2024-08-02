В выходной, 3 августа, ограничения электроэнергии не будут применяться. Впрочем, в случае изменения ситуации о введении графиков будет сообщено дополнительно.

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Снова целый день со светом

Укрэнерго обратилось к украинцам с просьбой пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Ранее глава компании объяснял, что в этот период наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций.

Отметим, что в последнее время в Украине перестали вводить графики ограничений электроэнергии. Это связано, прежде всего, с тем, что в строй вернули два энергоблока атомных электростанций. Также благодаря сохранению солнечной погоды примерно с 12 до 16 часов фотоэлектрические панели на солнечных электростанциях дают максимум генерации электрической энергии.

Снижение температуры воздуха способствовало тому, что потребители стали меньше пользоваться кондиционерами.