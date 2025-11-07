Как будут выключать свет 8 ноября: в Укрэнерго опубликовали графики
- 8 ноября в Украине будут действовать графики отключения света из-за атак на энергообъекты.
- Почасовые отключения будут происходить с 08:00 до 21:00, а ограничения для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в субботу, 8 ноября, во всех регионах Украины будут применять графики отключения света. Ограничения коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей.
Как будут выключать свет 8 ноября?
Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Ограничения будут действовать в такие периоды:
- Почасовые отключения электроэнергии – с 08:00 до 21:00, в пределах от одной до двух очередей.
- Ограничение мощности для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.
В Укрэнерго подчеркнули, что время и объемы ограничений могут изменяться, поэтому потребителям следует следить за обновлениями на официальных страницах их облэнерго.
Также компания призвала использовать электроэнергию бережливо в те периоды, когда она появляется по графику.
Российские войска продолжают избивать по энергетике: последние новости
Ночью 7 ноября Одесская область оказалась под ударом вражеских беспилотников. По данным главы ОВА, силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, одновременно есть попадание по объектам энергетики.
6 ноября Россия обстреляла Днепропетровщину. Вражеский удар обесточил 8 шахт, а тысячи горняков оказались под землей. К счастью, спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.
5 ноября от вражеских атак подвергся Черниговский район. В результате обстрела несколько общин региона остались без электроснабжения.