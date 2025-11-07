Как будут выключать свет 8 ноября: в Укрэнерго опубликовали графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в субботу, 8 ноября, во всех регионах Украины будут применять графики отключения света. Ограничения коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также Как обеспечить дом интернетом во время отключений: решение на случай блэкаута

Как будут выключать свет 8 ноября?

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Ограничения будут действовать в такие периоды:

Почасовые отключения электроэнергии – с 08:00 до 21:00 , в пределах от одной до двух очередей.

, в пределах от одной до двух очередей. Ограничение мощности для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объемы ограничений могут изменяться, поэтому потребителям следует следить за обновлениями на официальных страницах их облэнерго.

Также компания призвала использовать электроэнергию бережливо в те периоды, когда она появляется по графику.

Российские войска продолжают избивать по энергетике: последние новости