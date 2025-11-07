Як будуть вимикати світло 8 листопада: в Укренерго опублікували графіки

Через складну ситуацію в енергосистемі в суботу, 8 листопада, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обмеження торкнуться як промислових, так і побутових споживачів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 8 листопада?

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Обмеження діятимуть у такі періоди:

Погодинні відключення електроенергії – з 08:00 до 21:00 , у межах від однієї до двох черг.

, у межах від однієї до двох черг. Обмеження потужності для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00.

В Укренерго наголосили, що час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому споживачам слід стежити за оновленнями на офіційних сторінках їхніх обленерго.

Також компанія закликала використовувати електроенергію ощадливо в ті періоди, коли вона з'являється за графіком.